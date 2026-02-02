巨人に新加入した前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）が２日に、来日後初となる屋外フリー打撃に参加。５６スイングで１３本の柵越えを披露した。「新４番候補」として、あいさつ代わりに本塁打を連発だ。ダルベックは左中間に特大の本塁打を放つなど、存在感を発揮。観客は何度も「お〜！」と歓声を上げ、拍手を送った。練習後に報道陣の取材に応じたダルベックは「真芯で捉えた打球も多かったです