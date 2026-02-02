【モデルプレス＝2026/02/02】俳優の石川雷蔵が、俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（2026年夏公開）に雷市陣吾（らいち・じんご）役で出演することが決定。2月2日、映画の公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】実写映画「ブルーロック」出演者12人の目元写真◆石川雷蔵、実写映画「ブルーロック」出演決定 本作は累計発行部数5000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている