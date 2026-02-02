タレントで実業家の住谷杏奈が、誕生日ショットを披露した。住谷は２日までに自身のインスタグラムに「２０２６年２月１日、２５歳の誕生日だと思い込んでいましたが、本当は４３歳になったみたいです」とつづり、４３歳の誕生日を報告。家族でお祝いした様子を公開した。「昨日と今日は仕事も予定も入れずに、久しぶりに家でずっとゴロゴロできました外食じゃなくて、お寿司とピザを家でダラダラ食べたいという夢をかなえ