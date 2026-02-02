巨人の森田駿哉投手が２日、ブルペンで投球を行った。キャンプ初日は６３球を投げていたが、２日目のこの日は、連投ながらブルペン捕手を座らせて８７球。これがキャンプ２日間でチームの投手陣では最多の球数だった。森田は「真っすぐをしっかりと数多く、形としてつくっていきたいのはあるので。シーズンに入ってからも、真っすぐでしっかり勝負できるような、困った時に真っすぐを選択できるような自信をつくれるように、追