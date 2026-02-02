【HG 1/144 アリュゼウス】 予約開始：2月3日以降 4月 発売予定 価格：13,200円 BANDAI SPIRITSは、2月2日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！」にて、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」を発表した。発売は4月を予定しており、価格は13,200円。 本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するM