◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）重賞連勝を狙ったホープフルＳでまさかの１４着と大敗を喫したショウナンガルフ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）はこの中間、すでにＣＷコースでの追い切りを４本消化。１週前はマジックサンズ（４歳オープン）、キングメーカー（４歳３勝クラス）に遅れはしたものの、７ハロン９８秒０―１１秒２としっかり負荷をかけられた。「（１