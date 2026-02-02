災害が発生した際の情報発信などを連携して行おうと、テレビ信州は2日、郵便局と防災に関する協定を結びました。県内民放では、初めての取り組みです。「防災パートナーシップに関する協定」を結んだのは、日本郵便信越支社とテレビ信州です。この協定は、災害が起きた際に、地域への情報発信を連携して行うことで、住民の安全確保や被害の最小化などを目指すものです。協定には、被災エリアの郵便局が撮影した映像を