ベネチア国際映画祭をはじめ海外の映画祭で高い評価を得たVRアニメーション映画『猫が見えたら』（2025年）。亡くなった愛猫の幻覚を見るようになった少年が精神疾患と診断を受け、その少年と母親の葛藤が描かれている。その日本語版がこのほど完成し、主人公の母親役を演じた俳優の遊井亮子さんに初めて作品を体験していただいた。体験した感想から、VR作品ならではの演技の難しさ、そしてVRが持つ可能性まで、率直な思いを聞いた