１月３１日、敦煌夜市の入り口。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌2月2日】中国甘粛省敦煌市の夜市は春節（旧正月、今年は2月17日）を前に、色とりどりのランタンで飾られ、にぎやかな雰囲気に包まれている。１月３１日、敦煌夜市でパレードを見物する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１月３１日、敦煌夜市で獅子舞を見物する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１月３１日、敦煌夜市で商品を選ぶ観光客。（敦煌