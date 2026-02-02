眼鏡に動画や写真を撮影したり、電話をしたり、音楽を聴いたりできる機能がついた「スマートグラス」が発表されました。2日発表されたのは、両手がふさがっていても、自分が見ている景色をありのままに写真や動画で残すことができる眼鏡です。こうした撮影機能をはじめ、電話や音楽再生などができる「スマートグラス」の市場は、海外では急速に拡大しています。しかし、日本ではプライバシー意識の高さなどから普及が遅れています