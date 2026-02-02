ＷＢＣ日本代表に２大会連続選出のオリックス・宮城大弥投手（２４）が２日、今キャンプ初めてブルペン入りし、ＷＢＣ球で最速１４６キロをマークするなど６６球を投げ込んだ。「あとは本当に微調整だと思う。（侍ジャパンに）合流するまでに１００（％）に持っていけるようにしたい」。ＷＢＣに向けた早めの調整も快調のようだ。前回大会で数々の助言を授かったダルビッシュ有（パドレス）が、アドバイザー役として代表合宿に