オーストリアで、世界初だという“道具を使う牛”が確認されました。オーストリアにいま、「モ〜大変！」と話題になっている牛がいます。その名も、「ヴェロニカ」。ペットとして生活しているんですが、なんと道具を使うというのです！使うのはこちらの「ブラシ」。器用にくわえると、まるで孫の手のようにブラシを使い、背中をかきます。お腹など繊細な場所はなめらかな柄の方を使います。“道具を使う牛”が発見されたのは世界初