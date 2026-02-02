タレントの北斗晶（58）が、初孫・寿々ちゃんと買い物する様子や畑で遊ぶ動画を公開し話題になっている。【映像】寿々ちゃんの顔出しショットや買い物の様子2023年8月、長男・佐々木健之介さん（27）と女子プロレスラーの凛（32）との間に初孫・寿々ちゃんが誕生したことを報告していた北斗。ブログでは寿々ちゃんの顔出しショットを度々アップしており、「お姉さん顔で美人さんですね」「北斗さんにも似てますね」などと話題