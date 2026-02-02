なにわ男子の大西流星が、2日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグ』2時間スペシャル（後7：00）に出演。「大西」つながりで、堀内健から“無茶振り”を振られ続ける一幕があった。【写真】大西流星＆原嘉孝『横浜ネイバーズ』チームがキュートなポーズ大西流星がホリケンから振られ続けたのは、大西ライオンの「心配ないさ！」。大西流星が「一生言われるんですよ」と嘆くと、モニター越しに原田泰造が「もう、やめて