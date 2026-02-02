ミラノ・コルティナ五輪開幕まであと4日、選手団も続々と本番の地に到着する中、日本オリンピック委員会（JOC）、日本選手団の伊東秀仁団長（64）と原田雅彦副団長（57）が会見を開いた。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催今大会のメダル獲得目標を問われると、伊東団長は「非常に明るい材料の情報がたくさん入ってきていて、期待が持てるところだと思っております。前回の最高だった北京