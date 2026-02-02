「楽天春季キャンプ」（２日、金武）サブグラウンドで一本歯のげたをはいている楽天・藤井聖投手を発見。全体練習の前の時間帯の出来事だ。足裏の中央、かかとの下とげたの歯の位置はさまざま。サンダルにはきかえると足裏には内向きや外向きと斜めに突起物がついている。「４年ぐらい使っています。重心がしっかりするんです」トレーニングが終わると６種類のげた、サンダルをケースに入れて笑顔で引き揚げていった。