高騰する「住宅価格」。今回の選挙では、各党が新たな政策を打ち出しています。【画像を見る】中古も1億超！？東京23区のマンション価格過去最高値を更新“マンション価格高騰”のワケ高柳光希キャスター:都心を中心に新築マンション、中古マンションが過去最高値を更新しています。理由はどんなことがあるのでしょうか。TBS報道局 経済部 斧本匡平 記者:マンションの価格高騰の理由としては、▼建築資材の高騰、