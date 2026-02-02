【ミラノ＝畔川吉永】日本選手団の記者会見が２日、ミラノ市内で行われ、伊東秀仁団長は「気持ちとしては、前回の北京大会を超えるメダルを取れるように選手をサポートしたい」と語った。伊東団長ら選手団本隊は前日の１日にミラノに到着。他の選手たちも事前合宿地などから続々と現地入りした。この日までに代表選手１２０人のうち約半数がイタリア国内の選手村に入村した。「ミラノの選手村は新しくて食事もおいしく、大きな