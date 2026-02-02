日本テレビの元アナウンサーが退社から丸１０年の節目を迎えて、感謝の思いをファンに伝えた。タレントの上田まりえが１日にインスタグラムに投稿。直筆サインを手にした１０年前の自身の写真を公開し、「表情も、サインも初々しい！中学校の同級生が考えてくれたサインを使う日が来るなんて……と震える手でサインを書いていた頃が懐かしく思い出されます」と回想した。上田は日テレ退社後、タレントに転身した。１０年の歩