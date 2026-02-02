【プロ野球】春季キャンプ・中日（1日／沖縄）【映像】ドアラと“コワモテOB”お絵描き対決で「才能発揮」プロ野球の春季キャンプが各地でスタート。中日ドラゴンズのキャンプ中継で恒例となっている、人気マスコットと“コワモテOB”のやりとりに、ファンが癒されている。J SPORTSの中日キャンプ中継で恒例となっているのが、同球団マスコットのドアラと元監督で解説者の森繁和氏