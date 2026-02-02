高松空港に、新たな国際線です。韓国の格安航空会社「エアプサン」が、高松―釜山線を3月に就航することがわかりました。 【写真を見る】「高松―釜山線」3月就航へ高松空港に韓国から3社目格安航空会社「エアプサン」週3往復【香川】 （池田豊人香川県知事）「高松―釜山線の期間運航が行われる、という発表がございました。より幅広い、韓国の方と香川の交流が促進されることを願っております」池田知事が