祝・1周年！ 『都市伝説解体センター』が贈る豪華MV3連発＆全国5都市を巡るポップアップ開催決定！2025年の発売直後から世界中で話題を呼び、「日本ゲーム大賞2025」優秀賞にも輝いた『都市伝説解体センター』が、ついに待望の発売一周年を迎えます！この記念すべきアニバーサリーを祝し、本日2月2日から3日間連続で、人気クリエイターとコラボした「キャラクターミュージックビデオ」の公開がスタート。 さらに、2月20日