2月2日は新潟市で湿った雪がしんしんと降りました。3日の天気はどうなるのか…石黒菖気象予報士の解説です。 2日夕方までの2日間ですが、中越や下越を中心に雪雲の通り道となっていまして、柏崎市など平地でも40cm以上降ったというところがあります。2日は南から回り込むように雪雲が入ってきていまして、新潟市でも雪が積もりやすいパターンとなっていました。積雪の深さは魚沼市守門で3mを越えました。長岡市で128cm、新