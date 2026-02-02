宇都宮市内で少年らが集団で別の少年に暴行を加えたとみられる動画がＳＮＳ上で投稿、拡散された問題で、市教育委員会は２日、動画内で被害少年を膝蹴りし、川に突き落としたのは市立中３年の男子生徒だと確認したと明らかにした。本人が事実関係を認め、栃木県警が暴行事件とみて調べている。市教委によると、本人が１日午前、「動画内で暴行しているのは自分」と学校に申告。暴行は昨年４月上旬の春休み中に河川敷であったと