ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、2月2日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。衆議院選挙の投票日が迫る中での「素朴な疑問」として、メディアで伝えられる「情勢調査」の実態について解説した。 長野智子「まず情勢調査って当たるんでしょうか？」 二木啓孝「当