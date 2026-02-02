衆議院議員選挙は今月8日の投開票まで1週間を切りました。鹿児島県内4つの選挙区の候補者紹介、今回は鹿児島4区です。 届け出順に ▼参政党新人の桐原郁生さん(57) ▼国民民主党新人の中村寿さん(59) ▼社民党新人の伊藤周平さん(65) ▼自民党前職の森山裕さん(80) が立候補。 過去最多の4人による攻防が繰り広げられています。 【桐原郁生 候補(57) 参政・新】 参政党新人の桐原郁生さんは、沖永良部島・知名町出身の5