衆議院議員選挙の期日前投票できのう1日までの5日間に鹿児島県内で投票した人の数が、前回に比べ1万4000人近く減ったことが分かりました。 県選挙管理委員会によりますと、衆院選の期日前投票が始まった先月28日からきのう1日までの5日間で、県内では5万8871人が投票し、2024年の前回に比べおよそ1万3800人減りました。 投票率は4.57%で、前回より0.99ポイント下回っています。選挙区別でみると、▼1区が3.13%、▼2区が4.33%、▼