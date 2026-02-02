衆院選について、野党共闘をめざす市民グループが会見を開き、野党候補を一本化出来なかったことについて、「残念で怒りもある」と話しました。 （ALLかごしまの会 髙岡茂 共同代表）「残念な悲しみと怒りが強い」 野党共闘をめざす市民グループ「ALLかごしまの会」は、10年ほど前から国政選挙での野党候補の一本化に取り組んできました。 鹿児島県内ではこれまで、共産と立憲は候補者を住み分けて立てていま