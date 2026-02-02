ＪＲ東海は2日、第3四半期（2025年4月～12月）の決算を発表、2025年度の通期連結予想を上方修正し、2年連続で過去最高の純利益となる見通しです。 ＪＲ東海の2025年4月から12月までの連結決算は売上高が前の年の同じ時期と比べて10.7パーセント増え、1兆5141億円。 最終的なもうけを示す純利益は前の年の同じ時期と比べて21.9パーセント増えた4592億円で5年連続の増収増益です。 大阪・関西万博の