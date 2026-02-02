ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が２日、都内で行われた初主演映画「スペシャルズ」（内田英治監督、３月６日公開）完成披露試写会に登場した。年齢も性格もバラバラな元殺し屋がダンス大会の優勝を目指す物語。佐久間は伝説の元殺し屋・ダイヤを演じた。共演者には椎名桔平や小沢仁志ら豪華俳優陣がそろい、「最初は本当に緊張してまして、椎名さんが来られたときに、怖いな。どう接していいんだろうと思っていた」と告白。「