将棋の永瀬拓矢九段が２日、東京・立川市の「ホテル日航立川」で第７５期王将戦七番勝負第３局の前夜祭に出席した。２期連続で藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に挑戦するシリーズ。前期の王将戦に続き、名人戦、王位戦でも戦い、２日制対局では４回目の顔合わせ。これまでは藤井に３勝され、カド番になってから勝利していたが、今期は第１局で快勝。第２局は敗れたが、１勝１敗のタイで第３局を迎える。王将戦