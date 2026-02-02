巨人の丸佳浩外野手が２日、宮崎春季キャンプ２日目を終えて、今季は「今年は守備もテーマに。スタメンで出るには守備は必要なので」とキャンプでも入念に守備練習に励む思いを口にした。今年プロ１９年目を迎えながら改めて守備練習に重点を置いたのは理由がある。「ここ数年あまりいいものが出せなかったので、何か違うことをしようと思いました」。チャージの取り方やゴロ、フライの捕り方などを改めて見つめ直しているとい