秋田朝日放送 大雪と厳しい寒さで秋田県内でもスリップによる事故が増えているなか、秋田市で２日、冬道の運転技術を学んでもらう講習会が開かれました。 講習会は若いドライバーや他県からの転入者など冬道に慣れていない人たちの交通事故防止を目的に、秋田中央地区安全運転管理者協会が２０１１年から毎年開いています。 協会に加入する１２事業所の２７人が参加し、警察官の指導を受けながら旧・秋田空港の滑走