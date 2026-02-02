将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝が２日、東京・立川市の「ホテル日航立川」で第７５期王将戦七番勝負第３局の前夜祭に出席した。２期連続で永瀬拓矢九段を挑戦者に迎えたシリーズ。前期の王将戦に続き、名人戦、王位戦でも戦い、２日制対局では４回目の顔合わせ。これまでは藤井が３連勝してきたが、今期は初戦を落とすことに。それでも第２局で勝利し、連敗は回避。１勝１敗で第３局を迎える。５年連続