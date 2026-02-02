秋田朝日放送 秋田県内は北部を中心に記録的な大雪となっています。観測史上１位の積雪を記録したところもあり、交通機関などに影響が続いています。 雪が大きくせり出したアーケードの屋根に…歩道の様子が全く見えないほど道路脇に高く積まれた雪…秋田県北部では最長・最強寒波がやってきていた１月下旬から一気に積雪が増えはじめました。北秋田市鷹巣では、１月３１日に１６０ｃｍ、鹿角市では２日１４６