フェイエノールトに所属するサッカー日本代表ＦＷ上田綺世の妻でモデルの由布（ゆふ）菜月のドレス姿が、ファンを虜にしている。先月１０日に第１子妊娠を報告した由布は２日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は初めてのバースデーイベント！なかなかこんなにたくさんの方にお祝いしてもらう機会ないのでとっても嬉しかったです！一生の思い出！」とつづり、２０日に迎えた２８歳の誕生日を祝うイベントで、ドレスとティア