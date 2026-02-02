巨人は２日、春季キャンプ地の宮崎市、宮崎・都城市、沖縄・那覇市の３自治体にそれぞれ１０００万円、計３０００万円をスポーツ振興や野球振興などに役立てるために寄付すると発表した。宮崎、都城の両市では、未就学児から小学６年生まで１５５人が在籍する「オファサポートＢＡＳＥＢＡＬＬＡＣＡＤＥＭＹ宮崎Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ読売ジャイアンツ」のスクール生も含め、子どもたちが野球をする施設の整備など