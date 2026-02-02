日本代表の森保一監督が２日、羽田空港着の航空機で１月中旬から行った欧州視察から帰国した。計１８日間で５か国（ドイツ、オランダ、チェコ、英国、フランス）を訪れ、１２試合を視察。「Ｗ杯の戦力となり得る候補選手の試合が見られて、非常に有意義な視察になった。チームの中での存在感を増していると思える選手が多くなった。選ぶ側としては本当に難しい最後のメンバー選考になるかと思います」と話した。＊＊