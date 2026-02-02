オリックス・吉田輝星投手（２５）が２日、完全復活への第一歩を踏み出した。２５年３月に右肘の内側側副じん帯再建術を受けた右腕は、宮崎キャンプ初ブルペンで座った捕手に３０球。「ユニホームを着ると、腕を振っちゃう（笑）。最後の５球は、今までで一番力を入れた」とラスト３球はワインドアップを披露し、術後では最速となる１４３キロを計測した。リハビリで１軍未登板に終わった７年目は「投げられなかった怒りをスク