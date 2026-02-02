人気アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）の新たな入場者特典が発表された。2月6日〜19日にかけて来場御礼入場者特典 第15弾「キャラクターデザイン・松島晃 描き下ろし 冨岡義勇バースデー複製色紙」を全国30万名様限定で配布する。【画像】アザが出現した冨岡義勇！配布される『鬼滅の刃』特典色紙＆場面カット2月8日の誕生日を祝して描き下ろされた、冨岡義勇のスペシ