ロックバンド・SUPER BEAVERが、2日にTBS系で放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に出演し、11日にリリースされる新曲「燦然」をフルサイズでテレビ初披露した。【集合ショット】お花がすごい⋯！映画『ナイトフラワー』完成披露試写会に登場した渋谷龍太ら豪華出演陣「燦然」は、13日から全国公開される映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされた楽曲。番組では壮大な