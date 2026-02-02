【ミラノ＝森井智史】ミラノ・コルティナ五輪でメダル獲得が期待されるスピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２日、五輪の本番会場で初練習を行った。前日夕方に合宿地のドイツ・インツェルからミラノ入り。ミラノ郊外のマルペンサ国際空港に到着した際には「（試合まで）やれることは限られるが、時間を見定めながら最初のレースに向かっていきたい」と意気込んだ。言葉を行動で示すように、この日は疲