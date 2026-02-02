ＳＵＢＡＲＵ陸上部は２日、口町亮（３１）が今年度限りで現役引退することを発表した。２月１５日の青梅マラソンが引退レースとなる。口町は東洋大時代に箱根駅伝などで活躍。大学３年時には出雲駅伝４区で区間賞、全日本大学駅伝で３区区間賞を獲得し、大学を初優勝に導き、大会ＭＶＰにも輝いた。大学４年時の箱根駅伝では３区区間３位をマークした。ＳＵＢＡＲＵ入り後も駅伝で活躍。長い手足を大きく生かす走りラストスパ