メイクアップブランド「エクセル」から、2026年2月17日に極上4色シャドウ「スキニーリッチシャドウ N」が新たに発売されます。発売に先駆けて、2月3日からエクセル公式オンラインショップとAmazon、10日から「新宿三丁目ロフト」で先行販売がスタートします。東京バーゲンマニア編集部は、25年12月に行われたエクセルを含む常盤薬品工業のブランド新製品発表会に参加。今回は、進化した「スキニーリッチシャドウ N」を紹介します。