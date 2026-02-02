2月8日に衆議院選挙の投開票が行われます。選挙で浮かび上がる社会の課題を、新潟の現場から見つめます。今回は「人口減少×選挙」について。就職で新潟を離れる人、結婚・出産に踏み出せない人……県内の人口減少の背景には若者の将来への不安が潜んでいました。 ■進学を機に関東へ新潟市出身の大学生 雲一つない青空の下でサッカーを楽しむ若者。新潟市出身の平井壱弥さん、20歳です。進学をきっかけに神奈川県に住