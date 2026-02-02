新スタジアム整備をめぐり、秋田県・秋田市・ブラウブリッツ秋田の3者による協議が、2025年12月に再開しました。再開後初めての協議は12月24日に非公開で行われ、市が、新設と改修それぞれの事業費等を試算した結果を報告しました。市に情報開示請求したところ、協議の要旨をまとめた資料が1月29日に開示されました。資料の全文と、協議後の取材に応じたブラウブリッツ秋田の岩瀬浩介社長のインタビュー取材の映像を再掲載