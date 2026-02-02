（台北中央社）台湾プロ野球、楽天モンキーズは2日、投手やコーチなど11人が、沖縄県の久米島で行われている東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプに参加すると発表した。両球団の交流を深めるのが目的だとしている。モンキーズは先月31日の春季キャンプ開始セレモニーで、イーグルスとの双方向交流深化の計画を始動すると発表していた。モンキーズからは今月7日から11日まで、鄭兆行2軍監督と王溢正投手コーチ、洪全億トレ