NECに所属する日本代表MF佐野航大とスパルタ・ロッテルダムに所属する同FW三戸舜介は、オランダメディア『ESPN』の選出する週間ベストイレブンに選ばれた。なお、佐野航大は今節の最優秀選手に輝いている。エールディヴィジ第21節が1月30日から2月1日かけて行われ、佐野航大とFW小川航基が所属するNECは、敵地で毎熊晟矢と市原吏音を擁するAZと対戦した。佐野は、この試合もスタメン出場を飾ると、1点リードで迎えた12分にバサ