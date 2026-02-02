日本代表DF冨安健洋が長いリハビリを経て、ようやくピッチに戻ってきた。エールディヴィジ第21節が現地時間2月1日に行われ、冨安と板倉滉の“日本代表コンビ”を擁するアヤックスはエクセルシオールと対戦。ベンチスタートの冨安は80分にジョルシー・モキオとの交代で左サイドバック（SB）に入り、加入後初出場を果たした。試合はアヤックスがミカ・マルセル・ゴッツの2ゴールでリードを奪うも、74分からの5分間で2点を返され