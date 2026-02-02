なでしこジャパンの一員である石川璃音がオンライン会見に対応。2025年７月に三菱重工浦和レッズレディースからエバートン（イングランド・ウィメンズ・スーパーリーグ）に移籍した22歳のDFは、イングランドのサッカー文化に触れてどんな感覚を抱いたのか。石川がまず口にしたのは「日本よりもイギリスのリーグのほうが発展している」という点だ。例えば、自炊していた浦和時代と違い、エバートンには「朝も昼もクラブハウスで